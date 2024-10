Trek Starships Collection Available in France & Netherlands

Eaglemoss has announced to all Dutch-speaking and French-speaking fans of Star Trek that its Official Star Trek Starships Collection of Star Trek vessels is now available in the Netherlands. Included in each issue are the following:- An incredibly detailed reproduction of iconic Star Trek

pcoming releases and for detailed looks at each ship as it is releailes the ship and reveals how it was made and filmed- A free digital version of your magazineThe magazine features computer-generated artwork created by members of the original Star Trek VFX team. These same CG models have been used to create the physical models that came with every issue, which feature detailed painting including Aztec patterns and tiny details such as docking ports, RCS thrusters and phaser strips.To celebrate the launch of the collection in the Netherlands, Star Trek The Official Starships Collection offered a sneak peek at the ships in the series.This collection is only available online, so subscribing to the collection is recommended. Visit goo.gl/huInrZ for more information in Dutch and go to goo.gl/HWQwuh for more information in French, and check back with StarTrek.com for regular updates about upcoming releases and for detailed looks at each ship as it is released.

------------------------Goed nieuws voor alle Nederlandse Star Trek fans: de legendarische Star Trek – De officiële ruimteschepencollectie van Eaglemoss is nu ook beschikbaar in Nederland! Bij elke editie ontvang je het volgende:- Een gedetailleerde reproductie van een legendarisch Star Trek vaartuig- Een rijk geïllustreerd tijdschrift met een profiel van het schip en hoe het is gemaakt en gefilmd- Een GRATIS digitale versie van je tijdschriftIn het tijdschrift staan computerillustraties, gemaakt door leden van het oorspronkelijke special-effectsteam van Star Trek. Met dezelfde computerontwerpen zijn ook de schaalmodellen gemaakt die bij elke editie worden geleverd. Allemaal zijn ze gedetailleerd beschilderd, bijvoorbeeld met Azteekse motieven. Ook zijn ze voorzien van kleine details als koppelpoorten, stuurraketten en phaserunits.Om de Nederlandse lancering van de collectie te vieren, geeft Star Trek – De officiële ruimteschepencollectie je alvast een voorproefje van de schepen in de reeks.Deze collectie is uitsluitend online beschikbaar, dus neem een abonnement om er zeker van te zijn dat je elk schaalmodel krijgt toegestuurd. Bezoek goo.gl/huInrZ voor meer informatie en kijk regelmatig op StarTrek.com voor updates over nieuwe uitgaven en om de ruimteschepen alvast in detail te bekijken.

------------------------Eaglemoss est heureux d’annoncer à tous lesfans de Star Trek qui résident en France métropolitaine que sa légendaire collection de vaisseaux Star Trek est dès aujourd’hui disponible en France. Inclus dans chaque numéro :- une reproduction de vaisseaux emblématiques Star Trek avec un grand luxe de détails- un fascicule richement illustré présentant le profil du vaisseau en question, dévoilant ses secrets de fabrication et de tournage- une version numérique GRATUITE de votre fasciculeVotre fascicule comporte de véritables oeuvres d’art en images de synthèse conçues par des membres de l’équipe d’origine des effets spéciaux Star Trek. Ces mêmes maquettes générées par ordinateur ont servi à créer les modèles réduits physiques accompagnant chaque fascicule, qui présente des peintures détaillées, dont celles des motifs aztèques et autres merveilles de miniaturisation tels les écoutilles d’arrimage, les propulseurs SCR [ou Systèmes de Contrôle de Réaction] et les batteries de phaseurs.Afin de fêter le lancement de la collection en France, la Collection Officielle des Vaisseaux Spatiaux Star Trek est heureuse de vous offrir un aperçu des vaisseaux de la série.Cette collection est proposée uniquement en ligne, aussi pourquoi ne pas vous y abonner dès aujourd’hui afin d’avoir la garantie de recevoir chaque vaisseau directement chez vous ? Rendez-vous sur notre site goo.gl/HWQwuh pour plus d’informations, ainsi que sur StarTrek.com pour être régulièrement tenu informé des parutions imminentes et avoir d’autres aperçus de chaque vaisseau au fil des parutions.

