German-Language Discovery Novelization Out Now

German publisher Cross Cult has launched the first German-language Star Trek: Discoverynovelization, Star Trek - Discovery: Desperate Hours, by bestselling author David Mack(Star Trek Destiny), which takes place one year prior to the events of the TV series. Heroine Lieutenant Michael Burnham, a human raised by Vulcans, faces her first big challenge as officer of the U.S.S. Shenzhou, as an ancient, unknown ship threatens a colony of the Federation. Thousands of lives are at stake.

--- Am 25. September ist es endlich soweit! Mit „Star Trek Discovery“ startet bei Netflix das „Star Trek“-Franchise in eine neue Ära der epischen TV-Unterhaltung. Zeitgleich erscheint beim deutschen Verlag für „Star Trek“-Romane, Cross Cult, der erste Begleitroman zur Serie, „Gegen die Zeit“, verfasst von Bestsellerautor David Mack („Star Trek Destiny“). Ein Jahr vor „Discovery“ angesiedelt, steht Serienheldin Lieutenant Michael Burnham, die unter Vulkaniern aufgewachsene Menschenfrau, vor ihrer ersten großen Herausforderung als Erster Offizier der U.S.S. Shenzhou. Eine Kolonie der Föderation wird von einem uralten Schiff bedroht, und Tausende von Leben hängen von Entscheidungen ab, die sie treffen muss.

More challenges also wait for Admiral Jonathan Archer and the former crew of the Enterprise NX-01. In the new novel series Rise of the Federation by Christopher L. Bennett Archer, T'Pol and their comrades fight to create a new nation from the ashes of the Romulan War: The United Federation of Planets, an unprecedented community of different species, working together for the greater good. However, there are forces in the galaxy that want to prevent that from happening at all costs.

--- Große Herausforderungen erwarten auch Admiral Jonathan Archer und die ehemalige Besatzung der Enterprise NX-01. In der Roman-Reihe „Rise of the Federation“ von Christopher L. Bennett (Band 1 im Mai, Band 2 im Juni 2017 erschienen; weitere in Vorbereitung) kämpfen Archer, T’Pol und ihre Gefährten dafür, aus der Asche des Romulanischen Kriegs eine neue Nation zu formen: die Vereinigte Föderation der Planeten, eine noch nie dagewesene Gemeinschaft verschiedener Spezies, die zum Wohle aller zusammenarbeiten. Doch es gibt Kräfte in der Galaxis, die ihren Erfolg um jeden Preis verhindern wollen.

One hundred years later, in the times of the travels of James T. Kirk and the Enterprise, many adventures lie farther out, near the frontier of the Known Space. The novel series Star Trek: Seekers, written by David Mack, Dayton Ward & Kevin Dilmore, details the exploration of the Taurus region. In a desperate endeavor to gain advantage over the rival star empire the Federation sends out two ships - the scout ship Sagittarius and the starship Endeavour - to find out more about the secrets of said gigantic territory. Both, old and new enemies already wait for them.

--- Hundert Jahre später, zur Zeit der Reisen von James T. Kirk und der klassischen Enterprise, liegen die Abenteuer weiter draußen, an der Grenze des bekannten Raums. Um die Erforschung der Taurus-Region (bekannt aus „Star Trek – Vanguard“) geht es in der Reihe „Star Trek Seekers“ (Band 1 Oktober, Band 2 Dezember 2017; weitere in Vorbereitung), geschrieben von David Mack, Dayton Ward & Kevin Dilmore. Im verzweifelten Versuch, ihren Vorteil gegenüber rivalisierenden Sternenreichen zu wahren, schickt die Föderation zwei ihrer Schiffe – den Aufklärer Sagittarius und den Kreuzer Endeavour – aus, um die Geheimnisse des riesigen Gebiets zu ergründen. Doch alte und neue Feinde warten dort schon auf sie.

